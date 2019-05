Vor dem Qualifying Fürstin Charlène und Fürst Albert beim Formel-1-Rennen in Monaco

Am Sonntag steigt der Große Preis von Monaco. Doch schon am Samstag zeigten sich Fürst Albert (61) und seine Gattin Charlène (41) als Staatsoberhäupter des Landes an der Formel-1-Rennstrecke und wohnten dem letzten Training und dem Qualifying bei. Die ehemalige Schwimmerin trug einen moosfarbenen Hosenanzug sowie eine leicht getönte Sonnenbrille. Außerdem hatte sie eine Clutch bei sich, die in einem etwas helleren Ton gefärbt war. Der Fürst hingegen entschied sich für einen dunkelblauen Anzug und ein weißes Hemd. Eine rote Krawatte brachte etwas Farbe ins Spiel.