Vor dem Halbfinale "The Masked Singer": Wer steckt unter den verbliebenen Masken?

Das Faultier: "Die Hängematte verlassen, als Faultier ein Risiko, aber ich liebe die Gefahr." Dieser Hinweis aus Folge drei von "The Masked Singer" würde gut zu Moderator Stefan Raab (53) passen, begab er sich doch früher für "TV Total" stets als "Raab in Gefahr". Auch die Körpergröße des Faultiers würde zu dem Entertainer passen. Weitere Kandidaten, die unter der Maske stecken könnten, sind Komiker Mirko Nontschew (50), Sänger Alvaro Soler (29) und sein Kollege Sasha (48).

Gregor Meyle ist heißer Favorit für die Drachenmaske

Der Drache: Gregor Meyle (41), Max Giesinger (31) oder Adel Tawil (41)? Wer steckt unter dem wohl gruseligsten aller Kostüme? Ruth Moschner glaubte zwischendurch an einen Auftritt von "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen (38), schloss sich dann aber ihrem Kollegen Rea Garvey an, der sich in Folge drei ganz sicher war: Es ist eindeutig Sänger Gregor Meyle. Behält er Recht?

Trotz aller Spekulationen bleibt es spannend. Im großen Halbfinale von "The Masked Singer" bekommen Ruth Moschner und Rea Garvey ("Is It Love?") im Rateteam Unterstützung von Eurovision Song Contest-Gewinner Conchita Wurst (31). Ob sie gemeinsam den richtigen Riecher haben?