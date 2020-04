Vor dem Ende der dritten Staffel "Westworld" bekommt eine vierte Staffel

Die Geschichte um den Vergnügungspark "Westworld" wird in einer vierten Staffel weitererzählt. Das bestätigte der Sender HBO via Twitter, noch bevor das Saisonfinale hierzulande überhaupt ausgestrahlt wurde. Viel verraten wird in dem achtsekündigen Clip allerdings nicht. Denn außer das Logo und der römischen Zahl Vier ist darin nichts zu sehen.