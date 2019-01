Weil es richtig laut werden würde an der Säbener Straße? Mit entsprechenden Konsequenzen? Das letzte Mal scheiterte der FC Bayern in der Saison 2010/11 im Achtelfinale der Königsklasse – seinerzeit an Inter Mailand (1:0, 2:3). Mehr noch: Reif glaubt fest an eine Meisterschaft von Borussia Dortmund in der Bundesliga.