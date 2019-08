München - Unter Druck setzen lassen? Nicht mit mir! Sebastian Hoeneß, der Cheftrainer der Bayern-Amateure, bleibt vor dem vierten Spieltag in der 3. Liga entspannt. Nach zwei Niederlagen und einem Sieg aus den ersten drei Saisonspielen sei es zu früh, um Schlüsse aus der Tabelle zu ziehen, erklärte Hoeneß am Donnerstag. "Aktuell sind wir unterm Strich mit den drei Punkten auch nur drei Punkte von den Aufstiegsplätzen weg", sagte der Coach mit einem Schmunzeln. "Ich denke, wir haben in allen drei Spielen gezeigt, dass wir wettbewerbsfähig sind."