Deutlich mehr Frauen in Teilzeit

Frauen arbeiten in München (wie auch in ganz Deutschland) nach wie vor deutlich häufiger in Teilzeit als Männer. So sind nur 61,3 Prozent der berufstätigen Frauen in München in Vollzeit beschäftigt, bei Männern liegt die Quote bei 87,3 Prozent. Anders ausgedrückt: 161.700 (73,5 Prozent) der knapp 220.000 Teilzeit-Beschäftigten sind Frauen, nur 26,5 Prozent Männer.