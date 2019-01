Vor allem im Winter D-Dröhnung: Vitamin D - darum ist es so wichtig

Halten wir uns in der Sonne auf, kann der Körper Vitamin D selbst produzieren. Daher ist es im Winter besonders wichtig, möglichst oft einen kleinen Spaziergang bei Tageslicht einzulegen. Da rund 60 Prozent der Deutschen zu wenig Vitamin D bekommen, empfehlen Ärzte in den dunklen Monaten ein Zusatzpräparat einzunehmen. Wer das nicht möchte, sollte zumindest darauf achten, dass er über die Nahrung ausreichend Vitamin D zu sich nimmt. Besonders viel davon steckt beispielsweise in fettreichen Fischarten wie etwa Lachs, Eiern oder Pilzen. Darum ist eine Versorgung mit Vitamin D so wichtig für unseren Körper.