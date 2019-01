Vor allem im Umland MVV-Experten warnen: München droht der Verkehrs-Kollaps!

Demnach könnten im Jahr 2025 tagtäglich bis zu 4,1 Millionen Menschen mit dem eigenen Fahrzeug in und um München unterwegs sein, neun Prozent mehr als im Jahr 2010. Im Vergleich dazu könnte die Zahl der Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr auf 2,6 Millionen am Tag steigen, wie es in der Prognose heißt. Das wäre ein Plus von 16 Prozent.