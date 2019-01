Vor allem im Englischen Garten Exzessive Park-Partys: Schlösserverwaltung schlägt Alarm

Bebauung macht Schlösserverwaltungen Sorge

Unmengen an leeren Flaschen und Verpackungsmüll sind aber nicht das einzige Problem. Vielerorts rückt die Bebauung an die Parks heran. Diese Entwicklung mache allen Schlösserverwaltungen Sorgen, berichtet Schreiber. In barocken Gärten wie auch Landschaftsgärten seien Sichtachsen ein prägendes Element. So konnte man früher aus dem Löwental bei der Badenburg im Nymphenburger Schlosspark in München bei guter Sicht bis zu den Alpen schauen. Und der benachbarte Badenburger See spielt gar mit der Illusion der Unendlichkeit. "Er wurde extra so angelegt, dass man nicht sieht, wo er endet."