Die Stadtviertel, in denen die Verschuldung am höchsten ist, überraschen auch (siehe Karte). Das Stadtviertel mit den meisten verschuldeten Einwohnern ist die Altstadt. "Hier leben nur wenige Leute", erklärt Ganzmüller dazu. "Dennoch sehen wir, dass hier viele Bürger aus einer mittleren und hohen Gesellschaftsschicht am Anfang einer Schuldenspirale stehen." Schulden – das zeigt der Atlas – sind in München kein Problem nur von Geringverdienern. "Dass Schulden nur in der Unterschicht vorkommen, stimmt in München nicht", erklärt Ganzmüller. "Schulden sind sehr gleichmäßig verteilt."