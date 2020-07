Schienenersatzverkehr auf der Stammstrecke

Von Freitagabend (ca. 22.40 Uhr) bis Montagmorgen (ca. 4.40 Uhr) werde die Strecke teilweise nicht befahren. Fahrgäste müssen auf Alternativen ausweichen oder den Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen nutzen. Der SEV auf der Stammstrecke wird zwischen der Donnersbergerbrücke und dem Ostbahnhof angeboten. Die Busse sollen laut Bahn größtenteils im 7-Minuten-Takt fahren. Zudem können Fahrgäste in Pasing, am Haupt- und Ostbahnhof auch die Regionalzüge für die Weiterfahrt nutzen. Die Züge enden vorzeitig in Pasing und am Ostbahnhof, bzw. fahren oberirdisch bis zum Hauptbahnhof.