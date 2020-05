Hof - Es ist, als hätte sie sich einfach in Luft aufgelöst, von einem Augenblick zum nächsten. 33 Jahre ist es her, als Heike H. (18) verschwand und der Kripo ein unlösbares Rätsel hinterließ. Kann es jetzt doch noch geknackt werden? Seit eineinhalb Jahren arbeitet bei der Polizei in Hof ein Spezialisten-Team an dem Kriminalfall mit den vielen offenen Fragen. Ein Verbrechen, auch wenn es keine belastbaren Beweise gab, hatten die Ermittler bereits unmittelbar nach dem Verschwinden der jungen Frau im November 1986 ins Kalkül gezogen.