Vor 25 Jahren Elizabeth Hurley über das Versace-Kleid, "das alles veränderte"

"Damals hatte ich keine Ahnung von Mode"

"Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, was an diesem Abend passierte", erzählt Hurley in der Magazin-Story. "Ich brauchte dringend ein Kleid, das ich bei Hughs Premiere tragen konnte und damals hatte ich keine Ahnung von Mode." Sie habe die Nummer einer PR-Agentur bekommen, die ihr eine Leihgabe angeboten hätten.