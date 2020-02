Vor 18 Monaten Julie Walters: Schockierende Krebsdiagnose

Sie war sich sicher, es müsse ein Fehler vorliegen, beschreibt Walters im Rückblick ihre erste Reaktion. Auch an den Moment, als sie es ihrem Mann Grant Roffey (63) erzählte, blieb ihr in Erinnerung: "Ich werde sein Gesicht nie vergessen. Seine Augen füllten sich mit Tränen." Nach einer Operation, in der ihr 30 Zentimeter des Dickdarms entfernt worden sind, und einer Chemotherapie, die gut angeschlagen hat, hat Walters mittlerweile Entwarnung bekommen: "Ich hatte gerade erst einen Scan und ich weiß, ich bin krebsfrei."