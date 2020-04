Vor 18 Jahren zerbrach ihre Liebe Britney Spears über Justin Timberlake: "Der Mann ist ein Genie!"

"Eine der weltgrößten Trennungen"

"Ich weiß, wir hatten vor 20 Jahren eine der weltgrößten Trennungen, aber hey, der Mann ist ein Genie!!!" Mit diesen Worten betitelte Spears ihr Video, das sie am Mittwoch (15. April) auf der Social-Media-Plattform hochlud. Darin zu sehen: Eine nach ihren eigenen Worten "gelangweilte" Britney Spears, die "nicht wirklich" zu "Filthy" tanzt, einem Song von Timberlakes letztem Album "Man of the Woods".