Vor 18 Jahren auf Tour Udo Lindenberg: Er überlebte eine tödliche Alkoholdosis

Was "Udo auf dieser Tournee an Alkohol in sich hineinschüttete, bildete selbst für einen Menschen seiner Konsumgewohnheiten einen neuen Höhepunkt", heißt es in der Biografie mit dem Titel "Udo", die am 4. Oktober erscheint. Teilweise seien statt Lindenberg selbst Doppelgänger auf der Bühne gestanden.