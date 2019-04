Vor 17 Jahren Mimi Fiedler: So dramatisch war die Geburt ihrer Tochter

Das erlebte sie während der Geburt

"Aber weil die Betäubung bei mir nicht wirken wollte, hat der Anästhesist mehrere Spritzen nachgeschossen - bis mein Körper irgendwann gesagt hat: Adios amigos!", berichtete die 43-Jährige weiter. "Ein sanfter Sog" habe sie daraufhin weggezogen, sie habe ein helles Licht wahrgenommen und ihr Leben "wie einen Film" vor sich ablaufen sehen. Der Gedanke an ihr ungeborenes Kind habe ihr geholfen, am Leben zu bleiben: "Ich wusste: Wenn ich jetzt sterbe, stirbt auch das Baby in mir."