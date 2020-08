Von Zebra bis Leopard Tierisch schön: Stars setzen 2020 auf Bademoden im Animal Print

Die Stars sind in Urlaubslaune, ganz zur Freude ihrer Instagram-Fans. Denn, was an einem heißen Sommertag nicht fehlen darf, ist der Bikini. Promi-Damen wie Rita Ora (29, "Girls"), Emily Ratajkowski (29), Kourtney Kardashian (41) oder Lorena Rae (26) greifen dabei zu Mustern, die ursprünglich nicht auf dem Fashionradar 2020 auftauchten, in gewisser Weise aber schon als echte Bademoden-Klassiker gelten: Animal Prints.