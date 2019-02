Von Westeros nach L.A. "Penny Dreadful: City of Angels": "GoT"-Star Natalie Dormer spielt mit

Die übernatürliche Drama-Serie spielt im Los Angeles des Jahres 1938. Die Stadt der Engel wird von grausamen Morden erschüttert, denen der junge Beamte Tiago Vega (Daniel Zovatto, 27, "Fear The Walking Dead") nachgeht. Dormer wird eine Dämonin namens Magda verkörpern, die die Fähigkeit besitzt, ihr Erscheinungsbild zu ändern und sich so in andere Menschen verwandeln kann. Wann sie sich als Chamäleon in "Penny Dreadful: City of Angles" beweisen darf, ist noch nicht bekannt. Ein Starttermin der Serie steht noch aus.