Von wegen Trennungsschmerz Paris Hilton: Glamouröse Weihnachtsparty samt Star-Auflauf

Welche Promis waren dabei?

Paris Hilton empfing ihre Gäste in einem kurzen, silbernen Glitzerkleid, das im Stil eines sexy Bademantels geschnitten war - mit langen Puff-Ärmeln, tiefem Ausschnitt und passendem Gürtel um die Taille. Um den Hals funkelte ein darauf abgestimmter Choker, ihre Füße steckten in schwarzen Pumps, die Haare fielen ihr offen um die Schultern. Das perfekte Pendant zu ihr war Schwester Nicky Rothschild (35), die das gleiche Kleid trug, nur in Rot, wie eine Bilderstrecke auf Instagram zeigt.