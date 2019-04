In einer Absprache im Dezember hatte das Gericht dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe in Aussicht gestellt, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Also nicht mehr als zwei Jahre. Im Fall seiner ehemaligen Freundin will es das Gericht mit einer Geldstrafe wegen fahrlässiger Geldwäsche belassen.

Aber noch steht den Prozessbeteiligten die Beweisaufnahme bevor. Spannend dürfte es dabei werden, wenn Peter R. auf seinen ehemaligen Geschäftspartner trifft. Bei den beiden steht in vielerlei Hinsicht Aussage gegen Aussage. Zum Beispiel bei der Frage, wer in der Sache den Hut aufhatte. Ein Urteil soll am 17. Mai gefällt werden.

