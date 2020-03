Von wegen getrennt! Justin Timberlake und Jessica Biel: Süße Pärchenfotos zum Geburtstag

Anfang Dezember entschuldigte sich Timberlake öffentlich via Instagram: "Zwischen mir und meinem Co-Star ist nichts passiert. Ich habe in dieser Nacht viel zu viel getrunken und ich bereue mein Verhalten. Ich hätte es besser wissen sollen. Das ist nicht das Vorbild, das ich für meinen Sohn abgeben möchte. Ich entschuldige mich bei meiner großartigen Frau und Familie, dass ich sie in eine so peinliche Situation gebracht habe, und ich konzentriere mich darauf, der beste Ehemann und Vater zu sein", so Timberlake.