Dorner dokumentiert kaputte Münchner Aufzüge auf Facebook

Daher muss der 45-Jährige einen Umweg in Kauf nehmen. Er nimmt dann die S-Bahn und fährt nach Berg am Laim und von dort weiter zum Ostbahnhof. Dann kommt er nämlich dort an einem funktionierenden Aufzug an. Doch der ist recht klein, so dass er mitsamt Handbike am Rollstuhl nicht in den Lift passt. Deshalb muss er das extra abmontieren. "Eigentlich meide ich den Ostbahnhof, aber im Moment geht es nicht anders", ärgert sich Dorner.