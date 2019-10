Von Ulrich Tukur bis Matthias Brandt Herbst-Lektüre: Die Werke dieser Stars sollten Sie lesen

"Kühn hat Hunger" von Jan Weiler

Sehr viel leichter geht es da in Jan Weilers (51) "Kühn hat Hunger" zu. Der Kommissar will in seinem dritten Fall auch tatsächlich leichter werden. Unter anderem um sich nach seinem Seitensprung wieder für seine Ehefrau attraktiver zu machen. Hilfe beim Abnehmen erhofft sich Kühn durch ein umstrittenes Buch für Männer. Dessen Autor schreibt ihm nicht nur vor, wie lange er nichts essen darf, sondern auch, wie er mit seinen Mitmenschen umzugehen hat. Das verwirrt den hungernden Polizisten, der mit seinem ehemaligen Freund Steierer gerade um eine Beförderung kämpft und nebenbei auch noch einen Mord aufklären muss: Eine junge Frau wurde brutal getötet und die Polizei tappt erst mal im Dunkeln...

"Schwarzer Leopard, roter Wolf: Dark Star 1." von Marlon James

Mit "Schwarzer Leopard, roter Wolf" feierte der auf Jamaika geborene Schriftsteller Marlon James (48) in den USA einen großen Erfolg. Sucher, ein Jäger mit besonderem Sinn, muss einen Jungen finden, der vor drei Jahren spurlos verschwand. Seine Fährte führt ihn durch Wälder und Städte, zu Gestaltwandlern, Ausgestoßenen und Hexen... Bevor der Fantasy-Roman veröffentlicht wurde, bezeichnete ihn der Autor einmal selbst im Scherz als ein "afrikanisches 'Game of Thrones'". Was die Sexszenen und das Blutvergießen betrifft, hat er aber wohl doch ernst gemacht. Die Leser dürfen sich auf eine neue Welt mit faszinierenden Figuren freuen.

"Der zweite Schlaf" von Robert Harris

Der britische Bestsellerautor Robert Harris (62) nimmt die Leser in seinem neuen Werk "Der zweite Schlaf" mit in eine düstere Zukunft, in der die Kirche das Sagen hat. Eine Katastrophe hat die moderne Welt ausgelöscht, es herrschen mittelalterliche Verhältnisse. Der junge Priester Fairfax wird vom Bischof in ein Dorf entsandt, um dort die Beisetzung eines Pfarrers zu regeln. In der Umgebung finden sich besonders häufig jene verbotenen Artefakte aus vergangener Zeit - Münzen, Scherben, Plastikspielzeug -, die der verstorbene Pfarrer akribisch gesammelt hat... Haben sie etwas mit seinem mysteriösen Tod zu tun?