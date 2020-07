Von Tofu bis Sellerieschnitzel Das sind die beliebtesten Fleischalternativen

Schnitzel aus Sellerie

Das Wiener Schnitzel ist ein echter Klassiker unter den Fleischgerichten. Aber muss es immer Kalbs- oder Schweinefleisch sein? Die Antwort lautet: nein. So lässt sich beispielsweise auch Sellerie zu dem panierten Gericht verarbeiten. Die Knolle gibt es fast das ganze Jahr über im Super- oder auf dem Gemüsemarkt zu kaufen. Einfach schälen, in Scheiben schneiden, mit Ei und Semmelmehl panieren und in der Pfanne braten.