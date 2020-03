Von "Tim & Struppi" bis "Pokémon" Spaß für die ganze Familie: Die besten Streamingdienste für Kids

Der neue Platzhirsch?

Am 24. März geht in Deutschland der neue Streamingdienst "Disney+" an den Start. Während erwachsene deutsche Nutzer frischen Eigenproduktionen wie "The Mandalorian" entgegenfiebern, hat der Service auch eine riesige Bibliothek an Kinderfilmklassikern zu bieten, die aus dem eigenen Hause stammen. Doch neben dem "König der Löwen" und Co. hat Disney+ auch die allseits beliebten Animationstitel von Pixar im Angebot. Im Monat soll das Ganze rund sieben Euro kosten, der Jahrespreis beträgt knapp 70 Euro. Wer allerdings bis zum 23. März vorbestellt, kann sich das erste Jahr für 60 Euro sichern.