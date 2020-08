Von Thor bis Hulk Chadwick Boseman: Die Avengers trauern um ihren gefallenen Kameraden

Oscargewinnerin Brie Larson (30) wurde im vergangenen Jahr zu Captain Marvel. Auch sie postete ein gemeinsames Bild mit Boseman und schrieb dazu: "Chadwick war jemand, der Kraft und Frieden ausgestrahlt hat. Der für so viel mehr als für sich selbst stand. Der sich die Zeit nahm, um zu schauen, wie es dir geht und der einem Mut machte, wenn man sich unsicher fühlte." Am meisten werde sie sich an die gemeinsamen Gespräche und an die Momente erinnern, in denen sie zusammen herzhaft lachen konnten.