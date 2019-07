München - Vor fast 600 Jahren wurde in Oberwarngau gestritten. Grund des Streits war der Pfarrer. Da die Pfarrei sehr groß war, konnte der Pfarrer nicht in allen Kirchen am Sonntag Gottesdienst halten. Der Streit eskalierte, sodass 1453 der Tegernseer Abt einspringen musste. Er legte eine Regel fest, die für die nächsten Jahrhunderte bestimmte, wo der Pfarrer wann Gottesdienst hielt und wie viel jede Gemeinde dafür zahlte.