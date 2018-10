2. Fall: Schläge am U-Bahnhof

Eine Woche darauf, am 07.04.2018, traf ein 18-Jähriger gegen 21 Uhr in der Triftstraße auf einen der beiden Tatverdächtigen. Scheinbar ohne Grund schlug dieser dem 18-jährigen Schüler mit der Faust ins Gesicht und verschwand. Kurze Zeit später begegneten sich die beiden am U-Bahnhof Lehel wieder. Der Tatverdächtige pöbelte sein Opfer erneut an und schlug ihm mit der Faust in den Bauch. Der 18-Jährige trug einen Schnitt und eine Schwellung im Gesicht davon.