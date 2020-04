Von Spargel bis Lamm Oster-Rezepte: Fünf Klassiker fürs Fest

Vorweg ein Süppchen

Spargel ist wohl das beliebteste Sommergemüse der Deutschen und darf auch zu Ostern in keinem Menü fehlen; ideal eignet er sich für ein cremiges Süppchen. Waschen und schälen Sie 250 Gramm Spargel und schneiden Sie die Spargelstängel in drei bis vier Zentimeter große Stücke. Setzen Sie dann einen Topf mit Salzwasser auf und geben Sie die Spargelstücke hinein. Kochen Sie den Spargel bis er gar ist. Im Anschluss gießen Sie das Spargelwasser ab - aber behalten Sie etwas von dem Wasser auf. Erhitzen Sie 40 Gramm Butter in einem Topf, mischen Sie unter ständigem Rühren Mehl dazu bis sich eine goldgelbe Masse ergibt. Löschen Sie die goldgelbe Mehlschwitzmasse mit dem Spargelwasser ab und lassen Sie alles einmal aufkochen. Geben Sie ein Eigelb und drei Esslöffel süße Sahne in die Mehlschwitze. Würzen Sie die Suppe nach Geschmack mit Muskat, Zitronensaft, Zucker, Salz und etwas Pfeffer ab.