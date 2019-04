Von "Solo" in die "Schöne neue Welt" Alden Ehrenreich ergattert Hauptrolle in "Brave New World"-Serie

Von der "weit, weit entfernten Galaxis" ab in die "schöne neue Welt": Schauspieler Alden Ehrenreich (29) hat nach seinem "Star Wars"-Ausflug als junger Han Solo die nächste namhafte Produktion an Land gezogen. Er soll eine tragende Rolle in der Serie "Brave New World" ergattert haben, der Serien-Adaption des gleichnamigen Bestseller-Romans von Aldous Huxley (1894-1963) aus dem Jahr 1932. Das berichte die US-Branchenseite "Deadline".