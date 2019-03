Von smarten Shirts zu schlauen Socken i-wear: Das kann und kostet die "smarte Kleidung"

Für all diejenigen, die noch nie davon gehört haben oder sich nichts darunter vorstellen können: Smart Clothes sind Kleidungsstücke, die mit Elektronik ausgestattet sind. Anders als herkömmliche Funktionskleidung liegt der Fokus hier nicht auf den Materialien und deren Eigenschaften. Vielmehr ist i-wear die Weiterentwicklung zu Smartwatch, Fitnessarmbändern und Co. Die Elektronik ist dabei in die Kleidung eingearbeitet und kann per Web-Anwendung gesteuert werden.