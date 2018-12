Von seiner Familie Kirk Douglas: Rührende Glückwünsche zum 102. Geburtstag

Am 9. Dezember hat Hollywood-Legende Kirk Douglas ("Spartacus") seinen 102. Geburtstag gefeiert. Sohnemann Michael Douglas (74, "Basic Instinct") meldete sich via Facebook zu Wort und schrieb liebevolle Worte an seinen Vater: "Alles Gute zum 102. Geburtstag Dad. Du bist mein Held und ich liebe dich!"