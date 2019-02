Von Schwierigkeiten keine Spur Wiener Opernball: Harmonie bei Richard Lugner und Elle Macpherson

So gut wie ungeschminkt ließ sich Macpherson von allen Seiten fotografieren. Den Jetlag, unter dem sie laut eigenen Aussagen litt, sah man ihr auf den Fotos jedoch nicht an. Sie sei von Miami über London nach Wien gereist und habe seit ihrer Ankunft nicht viel geschlafen, erklärte das unter dem Spitznamen "The Body" bekannte Model. Sie freue sich auf den Ball, die Zeremonie rundherum, die Kleider und die Menschen. Sie persönlich sei sehr an der österreichischen Kultur interessiert und an Wien besonders. Zwar könne sie nicht gut tanzen, wolle es aber zumindest probieren. Probiert habe sie schon einen Guglhupf, außerdem freue sie sich noch auf ein Wiener Schnitzel.