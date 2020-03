Die Liga hat sich im Grundsatz gegen Kollektivsanktionen ausgesprochen. "Kollektivstrafen haben im deutschen Fußball noch nie ein Problem gelöst", heißt es in einer Erklärung der DFL. Als "Ultima Ratio in absoluten Ausnahmefällen" könnten diese aber in sportgerichtlichen Verhandlungen zwischen DFB und Klubs nicht komplett ausgeschlossen werden. Der DFB will einen runden Tisch zur Besprechung der Problematik einberufen.