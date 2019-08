Von Rot bis Haselnuss-Braun Sommerende: Diese fünf Haarfarben sind jetzt angesagt

Pastell-Rosa

Diese Haarfarbe ist zwar nicht jedermanns Sache, aber dennoch absolut angesagt. "Game of Thrones"-Star Maisie Williams (22) ist für ihren außergewöhnlichen Modegeschmack bekannt und hält sich auch in Sachen Haarfarben nicht zurück. Das pastellige Rosa steht der 22-Jährigen ausgezeichnet. Aber Achtung: Die Farbe wäscht sich sehr schnell aus und muss regelmäßig nachgetönt werden. Wer sich an den Ton nicht direkt herantraut, kann auch vorerst nur ein paar Spitzen tönen - so entsteht auch ganz nebenbei ein schöner Ombré-Effekt.