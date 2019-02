Neuer Feiertag

Als erstes Bundesland hat Berlin den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt – heuer ein Freitag. Die Berliner haben an diesem Tag arbeitsfrei. Die gesetzliche Regelung tritt ab Freitag in Kraft.

Vignetten

Der nächste Trip zu den Nachbarn wird teurer: Österreich erhöht die Mautgebühren. Das Pickerl für zehn Tage und das für zwei Monate kosten jeweils um 60 Cent mehr, sie sind nun für 9,20 Euro beziehungsweise 26,80 Euro zu haben. Die Jahres-Vignetten (neuer Preis: 89,20 Euro) gelten immer bis zum 31. Januar des Folgejahres. Heißt: Ab Freitag braucht’s ein neues Jahres-Pickerl.

Solaranlagen

Wer eine Solaranlage besitzt, muss sich seit Donnerstag in ein Register der Bundesnetzagentur eintragen. Die Agentur will sich so einen Überblick über die Stromversorgung in Deutschland verschaffen. Sind die Anlagen bereits gebaut oder in Betrieb, bleibt zwei Jahre Zeit zur Registrierung. Bei Neubauten beträgt die Frist ein Monat. Wer sich nicht anmeldet, muss damit rechnen, dass die Einspeisevergütung gekürzt wird.

