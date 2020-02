Eine Polizeistreife habe den 29-jährigen Autofahrer am Freitag in Wiesentheid im Landkreis Kitzingen kontrollieren wollen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei flüchtete der Mann mit zeitweise mehr als 80 Stundenkilometern durch ein Wohngebiet und fuhr auch über Gehwege. Um keine Menschen zu gefährden, brach die Polizei die Verfolgung zunächst ab.