Von PlayStation bis Switch Noch kein Gamer? Diese Videospiel-Plattform ist jetzt die richtige

PlayStation 4 und Xbox One: Die Power-Konsolen

Dem PC kommen die PlayStation 4 Pro und die Xbox One X am nächsten. Das ist gerade für Einsteiger spannend. Zwar muss man ein paar Abstriche in Sachen grafischer Brillanz machen, dafür bieten die Konsolen für Neulinge auch zahlreiche Vorteile. So ist in etwa nur ein sehr geringes technisches Verständnis notwendig, um Games spielen zu können - etwa um die Verbindung nach dem ersten Hochfahren einzurichten, wenn man mit dem Gerät auch online gehen will, um beispielsweise in den digitalen Stores der Systeme einzukaufen oder auch online gegen andere zu spielen. Davon abgesehen lassen sich die Geräte wirklich einfach mit dem heimischen TV verbinden.