Altötting - Am Dienstagnachmittag hat sich auf der B299 bei Unterneukirchen ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 17.15 Uhr war ein 24-Jähriger aus Unterneukirchen mit seinem Wagen auf der B299 in Richtung Garching an der Alz unterwegs. Beim Abbiegen auf die Kreisstraße AÖ6 in Richtung Kastl/Burgkirchen übersah der Mann einen ihm entgegenkommenden Motorradfahrer.