Von Party zu Party Mit diesen Apps gut ins neue Jahr rutschen

Eines der wichtigsten Dinge am Silvesterabend ist es, die Uhrzeit nicht aus den Augen zu verlieren. Wer es wirklich ganz genau nehmen möchte, für den bieten sich Apps wie die "AtomUhr (Gorgy Timing)" (iOS) oder die "Atomic Clock" (Android) an. So sollte man den Jahreswechsel auf keinen Fall verpassen.

Für die meisten Partygänger dürfte es vermutlich besser sein, wenn sie in der Silvesternacht das Auto stehen lassen. Um sicher zur ein oder anderen Feier - und später natürlich auch nach Hause - zu gelangen, bieten sich Services wie der von "taxi.eu" (iOS/Android) an. Nutzbar ist die App in zahlreichen deutschen Städten, darunter unter anderem in Aachen, Dortmund, Frankfurt am Main, Hamburg, München, Rostock und Zwickau.