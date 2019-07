Von Paparazzi erwischt Kein Versteckspiel mehr bei Camila Cabello und Shawn Mendes?

Über eine angebliche Beziehung zwischen Camila Cabello (22) und Shawn Mendes (20) gibt es schon seit einiger Zeit Gerüchte. Jetzt sind die beiden offenbar in San Francisco gesehen worden, wie sie in der Öffentlichkeit innige Küsse austauschten. Auf einem Twitter-Video, das in einem Café aufgenommen wurde, sollen die Musiker zu erkennen sein. Er beugt sich dabei zu ihr hinüber und gibt ihr einen langen Kuss. Auch "TMZ" veröffentlichte einen Paparazzi-Schnappschuss, auf dem sich Cabello und Mendes küssen.