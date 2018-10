Von Otto bis Miroslav Nemec Frankfurter Buchmesse: Diese Stars sind dabei

Die Star-Autoren

In Frankfurt zu Gast ist in diesem Jahr unter anderem der chinesische Science-Fiction Autor Liu Cixin (55). Bekannt ist er vor allem für seine "Trisolaris"-Trilogie. Zu Lius Lesern zählen Persönlichkeiten wie Ex-Präsident Barack Obama (57) und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (34). Kein Wunder also, dass selbst Amazon großes Interesse an dem Schriftsteller zeigt. Wie die "Financial Times" berichtet, plane der Versandhaus-Riese für angeblich eine Milliarde Dollar (rund 862 Millionen Euro) die Verfilmungsrechte für die Trilogie zu kaufen.