Von Oliver Pocher bis Timo Werner Luke Mockridge organisiert Promi-Auflauf für Schülersprecherwahl

Was für eine tolle Aktion von Luke Mockridge (31): Der Comedian und Moderator wurde von den beiden Schülern Felix Ebeling (16) und Florian Wittig (15) des Otto-Nagel-Gymnasiums in Berlin angeschrieben, ob er für sie ein kurzes Wahlaufruf-Video von sich erstellen könnte. Doch Mockridge war das ganz offensichtlich nicht genug: Auf seinem Instagram-Account postete er nun ein Video in dem sage und schreibe 36 namhafte Promis ihre Unterstützung für "Flo und Felix" kundtun.