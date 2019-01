"Von nun an könnt ihr mir schreiben" Ashton Kutcher twittert seine Telefonnummer

Zudem soll er seinen Fans mitgeteilt haben: "Von jetzt an könnt ihr mir einfach eine SMS schreiben. Ich werde nicht in der Lage sein, auf alle zu reagieren, aber zumindest können wir für uns gegenseitig real sein und ich kann das unbearbeitete Neueste und Größte in meiner Welt teilen." Hinzugefügt hatte Kutcher demnach ein Bild von sich selbst bei einer Rede mit der Aufschrift: "Ihr seid das Fundament von dem, was wir sind, und wir lieben euch!" Einige Stunden später löschte er den Tweet und erklärte, er werde mit Nachrichten bombardiert, versprach aber, seine Nummer noch einmal zu posten.