Die Taten ereigneten sich seit Anfang 2018 in Wasserburg am Inn. In einem Supermarkt wurden in großem Stil Pfandkisten gestohlen. Insgesamt, so die Ermittler, handelte es sich um mehr als 20.000 Pfandkisten, der damit erzielte Gewinn und gleichzeitig Schaden für den Markt liegt im hohen fünfstelligen Bereich.