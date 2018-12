50 Mitarbeiter am Oskar-von-Miller-Ring

Das soll sich jetzt mit dem "Advanced Design Center“ – dem ersten außerhalb Chinas – am Oskar-von-Miller-Ring mit zunächst 50 Mitarbeitern ändern. FAW wolle die jährlichen Hongqi-Verkäufe bis 2020 auf 100.000 und bis 2025 auf 300.000 Fahrzeuge nach oben bringen, sagte der FAW-Vorsitzende Xu Liuping jüngst bei der Studioeröffnung in München. Gab es neben der Regierungs-Limousine "L 5“ bislang nur das Modell "H 7“ in der Luxusklasse, sollen es künftig 17 Modelle sein. "Herr Taylor kennt Hongqi und die chinesische Kultur. Er verfügt über ein tiefes Verständnis“, so Xu Liuping. In der Tat hat sich der Brite stark mit den chinesischen Bedürfnissen beschäftigt – so ist Taylors neues Rolls-Royce-Modell "Wraith Black Badge“ insbesondere für den asiatischen Markt entworfen worden. FAW-Chef Xu schwärmt zudem von Taylors 103ex-Konzeptfahrzeug von Rolls-Royce: als "außergewöhnliche Vision für autonome Luxusautos“.