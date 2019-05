Von Mark Hamill bis Jon Bernthal Hollywood goes Gaming: Schauspielstars erobern die Videospielwelt

Nicht mehr wie in den 1990er Jahren

Schon in den 1980ern und 1990ern wurden Berühmtheiten aus Film und Sport bereits gerne dafür hergenommen, Spiele an den Kunden zu bringen. In den meisten Fällen waren die Promis aber nur bedingt erkennbar. Das sollte sich vor allem Mitte der 90er Jahre ändern. Eine Zeit lang war es äußerst beliebt, Zwischensequenzen oder ganze Spiele mit abgefilmten Inhalten - sogenannten FMVs - zu befüllen.

Auch hier kamen bereits vereinzelt richtige Stars zum Einsatz. So war beispielsweise "Star Wars"-Ikone Mark Hamill (67) in der kultigen Weltraumsimulation "Wing Commander 3" zu sehen. Die damals beliebte Tia Carrere (52, "Relic Hunter") übernahm hingegen eine der Hauptrollen im eher unbekannten "The Daedalus Encounter".

Besonders bekannt für ihren Einsatz von zahlreichen Schauspielern ist die Echtzeit-Strategie-Reihe "Command & Conquer". Über mehrere Spiele verteilt treten unter anderem auf: James Earl Jones (88), Udo Kier (74), Tricia Helfer (45), Josh Holloway (49), Natasha Henstridge (44), Jennifer Morrison (40), J.K. Simmons (64), Tim Curry (73), Peter Stormare (65) und George Takei (82). Natürlich nicht zu vergessen, "Vizepräsident" David Hasselhoff (66)...

Heutzutage kommen eher selten abgefilmte Szenen zum Einsatz. Die meiste Zeit werden digital erschaffene Abbilder der Stars eingesetzt, so wie bei Bernthal oder Bean. 2014 war etwa Kevin Spaceys (59) digitaler Zwilling in der Shooter-Action "Call of Duty: Advanced Warfare" als Bösewicht zu sehen. Zu dieser Zeit war der mittlerweile tief gefallene Ex-Megastar noch dank Rollen wie der des Frank Underwood in "House of Cards" auf der Höhe seines Schaffens.

Was ist, was kommt...

In den vergangenen Jahren gab es unzählige weitere Spiele, in denen bekannte Schauspieler tragende Rollen übernommen haben. In "Beyond: Two Souls" (PC, PS3, PS4) erlebten Gamer die Geschichte von Jodie Holmes (Ellen Page, 32) und Nathan Dawkins (Willem Dafoe, 63), im ebenfalls von Quantic Dream stammenden "Detroit: Become Human" (PC, PS4) hatten unter anderem Jesse Williams (37) und Lance Henriksen (79) Rollen und im Horror-Game "Until Dawn" (PS4) zitterten sich Hayden Panettiere (29) und der heutige Oscarpreisträger Rami Malek (38) durch den Schnee. Serien-Star Yvonne Strahovski (36, "Chuck") lieh Miranda Lawson in der "Mass Effect"-Reihe ihr Aussehen und Kristen Bell (38) war in mehreren Teilen der "Assassin's Creed"-Games dabei.

In Zukunft wird der Trend, große Schauspieler auch in Videospielen zu besetzen, wohl nicht abreißen. So sind beispielsweise zwei besonders vielversprechende Projekte bereits angekündigt. In Hideo Kojimas (55) kommendem Actionspiel "Death Stranding" werden unter anderem Norman Reedus (50), Mads Mikkelsen (53), Léa Seydoux (33) und Regisseur Guillermo del Toro (54) auftauchen.

Das Projekt "Squadron 42" ist sogar noch ambitionierter, was den Cast angeht. In dem düsteren Sci-Fi-Epos spielen unter anderem Mark Hamill, Gary Oldman (61), Gillian Anderson (50), Mark Strong (55), Liam Cunningham (57), Ben Mendelsohn (50), John Rhys Davies (75) und Andy Serkis (55) mit.