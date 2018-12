Von Long Bob bis Shag Neuer Look gefällig? Die besten Frisuren für mittellanges Haar

Von wegen mittellang ist nur etwas für den Übergang! Fashionistas wie Alexa Chung (35, "it: Über Style") oder Schauspielerin Emilia Clarke (32, "Game of Thrones") haben das mittellange Haar längst zu ihrem Signature-Look gemacht. Was die Midi-Länge so besonders macht? Sie verleiht dem Haar einen lässig-eleganten Twist, ist unkompliziert und kann vielseitig gestylt werden. Das sind die angesagtesten Schnitte für die Trendlänge...