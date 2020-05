Von Lilly Wachowski Wegen "Matrix"-Anspielung: Twitter-Diss für Elon Musk und Ivanka Trump

Tesla-Chef Elon Musk (48) twitterte am Sonntag (19. Mai) auf seinem offiziellen Account: "Nimm die rote Pille". Eine Anspielung, die allen "Matrix"-Fans bestens bekannt ist. Im Film muss sich Hauptfigur Neo (Keanu Reeves, 55) zwischen einer roten und einer blauen Pille entscheiden. Mit der blauen Pille kann er in sein altes Leben zurückkehren, mit der roten Pille erfährt er die Wahrheit über die Matrix. Er entscheidet sich für Rot. Auf was genau Musk mit seinem Tweet anspielt, kann nur gemutmaßt werden. Zwei unterschiedliche Reaktionen kamen prompt von Ivanka Trump (38) und "Matrix"-Regisseurin Lilly Wachowski (52)...